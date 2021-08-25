 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: August 25
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The Wolverine Daily Newsstand: August 25

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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"No matter what I’m doing, I’m going to help the team out — whether it’s on defense, special teams, whatever."
— Michigan freshman safety R.J. Moten
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Headlines Of The Day

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Safety R.J. Moten Will Play A Big Role For Michigan Football This Fall

• EJ Holland, The Wolverine: Into The Blue: Scoop On Kenneth Grant, Lander Barton, More Top Targets

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Led By Gemon Green, More Confident Michigan Corners Are Pushing Each Other

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Wolverine TV: Cornelius Johnson On Cade McNamara, More From Player Pressers

• David Eckert, Blue White Illustrated: BREAKING: Big Ten announces alliance with Pac-12, ACC

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