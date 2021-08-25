The Wolverine Daily Newsstand: August 25

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Quote Of The Day
"No matter what I’m doing, I’m going to help the team out — whether it’s on defense, special teams, whatever."
— Michigan freshman safety R.J. Moten
Headlines Of The Day
• Clayton Sayfie, The Wolverine: Safety R.J. Moten Will Play A Big Role For Michigan Football This Fall
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