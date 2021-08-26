 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: August 26
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The Wolverine Daily Newsstand: August 26

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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Quote Of The Day

“Coach Macdonald has talked to me about the scheme and told me that I would be a perfect fit coming off the edge."
— Michigan edge rusher target Joshua Josephs on U-M defensive coordinator Mike Macdonald's pitch
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