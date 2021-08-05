 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: August 5
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The Wolverine Daily Newsstand: August 5

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Quote Of The Day

“I was impressed with the whole coaching staff and the facilities. Coach (Jim) Harbaugh seemed like a good dude. He was really excited all the time and brought a lot of intensity when I was there. I really liked everything.”
— Rivals250 DB Ephesians Prysock on his Michigan visit
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Headlines Of The Day

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Projecting Michigan Basketball's 2021-22 Rotation, Minutes Split

• Clayton Sayfie and Chris Balas, The Wolverine: Wolverine TV: Michigan Fall Camp Storylines, Tarris Reed Jr.'s Decision

• Chris Balas, The Wolverine: Jim Harbaugh: ‘I Like the Idea of More Michigan Guys Here'

• EJ Holland, The Wolverine: Blue Chips: Michigan Looking To Make Serious Run At Ex-Ohio State Commit

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