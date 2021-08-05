The Wolverine Daily Newsstand: August 5

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Quote Of The Day
“I was impressed with the whole coaching staff and the facilities. Coach (Jim) Harbaugh seemed like a good dude. He was really excited all the time and brought a lot of intensity when I was there. I really liked everything.”
— Rivals250 DB Ephesians Prysock on his Michigan visit
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