 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: July 11
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The Wolverine Daily Newsstand: July 11

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Quote Of The Day

"They did an amazing job recruiting Kody and building that relationship with him. Any time you come into SEC land and get a guy like Kody, that speaks volumes of the job they are doing. They are continuing to do an amazing job continuing to recruit him."
— Germantown (Tenn.) High head coach Gene Robinson on Michigan landing four-star DB Kody Jones
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Headlines Of The Day

• EJ Holland, The Wolverine: Blue Chips: Insight On Michigan DB Commit Kody Jones

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Jim Harbaugh Hires Biff Poggi As Michigan Football Associate Head Coach

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Opponent Preview: Greg Schiano Has Rutgers Moving In The Right Direction

• Chris Balas, The Wolverine: INSIDE THE FORT, PART II: Loaded Michigan Basketball Scoop, Frosh & More

• Brendan Marks, The Athletic: New Jumpman Invitational to feature North Carolina, Michigan, Oklahoma and Florida —men and women — in Charlotte

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