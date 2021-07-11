The Wolverine Daily Newsstand: July 11

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Quote Of The Day
"They did an amazing job recruiting Kody and building that relationship with him. Any time you come into SEC land and get a guy like Kody, that speaks volumes of the job they are doing. They are continuing to do an amazing job continuing to recruit him."
— Germantown (Tenn.) High head coach Gene Robinson on Michigan landing four-star DB Kody Jones
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