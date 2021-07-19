 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: July 19
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The Wolverine Daily Newsstand: July 19

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Quote Of The Day

“And I don’t think he has to become a three-point guy [to prove himself to scouts]. I don’t think that’s going to be his deal. But being able to move out and maybe play a little bit at the high post, maybe knock down the occasional jump shot to keep things honest … that’s probably some of the feedback he got.”
— Big Ten analyst Shon Morris on Michigan freshman center Hunter Dickinson
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Headlines Of The Day

• Chris Balas, The Wolverine: How Will Hunter Dickinson’s Goals Affect Michigan Wolverines Basketball?

• EJ Holland, The Wolverine: Blue Chips: Rivals250 WR Tobias Merriweather Sets Visit

• Clayton Sayfie, The Wolverine: PFF Ranks The Nation's Quarterbacks: Where Does Michigan's Check In?

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Opponent Preview: Maryland Terrapins Return Plenty Of Production

• EJ Holland, The Wolverine: Rivals100 OL Luke Montgomery Goes In-Depth On Michigan, Summer Visit

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