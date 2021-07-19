The Wolverine Daily Newsstand: July 19

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Quote Of The Day
“And I don’t think he has to become a three-point guy [to prove himself to scouts]. I don’t think that’s going to be his deal. But being able to move out and maybe play a little bit at the high post, maybe knock down the occasional jump shot to keep things honest … that’s probably some of the feedback he got.”
— Big Ten analyst Shon Morris on Michigan freshman center Hunter Dickinson
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