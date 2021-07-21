The Wolverine Daily Newsstand: July 21

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"Known as a spot-up shooter earlier in his career, Houstan struggled badly with his jumper (11-of-58 from 3, 19 percent) in Latvia, but showed impressive versatility as a ball handler, passer and finisher, attacking the rim relentlessly, playing through contact, extending gracefully for layups with both hands around the basket and coming up huge for Canada late in games on several occasions."
— ESPN.com's Jonathan Givony on Michigan freshman wing Caleb Houstan
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