 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: July 24
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The Wolverine Daily Newsstand: July 24

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Quote Of The Day

"He's really stepped up. I've seen a big difference in him from last year this time of year and now."
— Michigan junior defensive end Aidan Hutchinson on redshirt freshman quarterback Cade McNamara

Headlines Of The Day

• EJ Holland, The Wolverine: Blue Chips: Sebastian Cheeks Giving U-M One Last Chance; More LB Scoop

• The Wolverine: How Cade McNamara Became 'The Rock' Of Michigan's Offense

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Football Audio: Chris Balas Talks Media Day On Huge

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Football: Mazi Smith Making His Move, DL Taking Shape

• Clayton Sayfie,, The Wolverine: Michigan Players Confident NIL Deals Won't Spark Locker Room Conflict

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