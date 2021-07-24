The Wolverine Daily Newsstand: July 24

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"He's really stepped up. I've seen a big difference in him from last year this time of year and now."
— Michigan junior defensive end Aidan Hutchinson on redshirt freshman quarterback Cade McNamara
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