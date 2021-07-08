The Wolverine Daily Newsstand: July 8

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Quote Of The Day
"For him, it was relationships — both with the coaches and with the players. It was also the chance to play big-time college football. There is a lot of tradition at Michigan. They need him. They really showed that they wanted him there. That's important. It's not that any other school didn't, but he really felt like Michigan could use what he has to offer."
— Greg Pollard, father of Michigan CB commit Myles Pollard
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