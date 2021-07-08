 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: July 8
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The Wolverine Daily Newsstand: July 8

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Quote Of The Day

"For him, it was relationships — both with the coaches and with the players. It was also the chance to play big-time college football. There is a lot of tradition at Michigan. They need him. They really showed that they wanted him there. That's important. It's not that any other school didn't, but he really felt like Michigan could use what he has to offer."
— Greg Pollard, father of Michigan CB commit Myles Pollard
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Headlines Of The Day

• EJ Holland, The Wolverine: Blue Chips: Father Of New Michigan Commit Myles Pollard Talks Decision

• EJ Holland, The Wolverine: Commit Impact: What Landing Myles Pollard Means For Michigan

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Opponent Preview: Washington Huskies Looking To Prove Themselves In 2021

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Meet The Commits: Overview Of Michigan's Top-10 2022 Recruiting Class

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Basketball ITF EXTRA: On 4-Star Tarris Reed's Visit ...

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