The Wolverine Daily Newsstand: June 11

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Quote Of The Day
"Juwan is down to earth, but what I loved the most was how close the coaching staff was, the attention to detail. Juwan is not afraid to have guys on staff who might know a little more. I mean, who’s hiring Phil Martelli? That might be intimidating to 99 percent of coaches in the country, but not Juwan. Those guys are buddies. They joke together, know each other’s history …”
— Father of five-star Michigan PG target Jaden Bradley on last weekend's official visit
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