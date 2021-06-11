 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: June 11
News More News
{{ timeAgo('2021-06-11 06:00:00 -0500') }} football Edit

The Wolverine Daily Newsstand: June 11

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Quote Of The Day

"Juwan is down to earth, but what I loved the most was how close the coaching staff was, the attention to detail. Juwan is not afraid to have guys on staff who might know a little more. I mean, who’s hiring Phil Martelli? That might be intimidating to 99 percent of coaches in the country, but not Juwan. Those guys are buddies. They joke together, know each other’s history …”
— Father of five-star Michigan PG target Jaden Bradley on last weekend's official visit

Headlines Of The Day

• EJ Holland, The Wolverine: ITB Extra: Latest On Sebastian Cheeks; New QB Target

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Analysis: Michigan DT Jordan Whittley Has 'Game-Changing Ability'

• Chris Balas, The Wolverine: Jaden Bradley's Father Goes in Depth On Michigan Visit

• EJ Holland, The Wolverine: Wolverine TV: Pangos Camp Clips Of Five-Star Hoops Target Jalen Duren

• Nicole Auerbach, The Athletic: College Football Playoff expansion: Why 12 teams, why now and what’s next

---

• Talk about this article inside The Fort

• Watch our videos and subscribe to our YouTube channel

• Listen and subscribe to our podcast on iTunes

• Learn more about our print and digital publication, The Wolverine

• Sign up for our daily newsletter and breaking news alerts

• Follow us on Twitter: @TheWolverineMag, @Balas_Wolverine, @EJHolland_TW, @AustinFox42, @JB_ Wolverine, Clayton Sayfie and @DrewCHallett

• Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}