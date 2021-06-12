 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: June 12
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The Wolverine Daily Newsstand: June 12

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Michigan On TV

What: Women's track and field at NCAA Outdoor Championships in Eugene, Ore.

When: TBD

Channel: ESPNU

Tweets Of The Day

Quote Of The Day

"The visit was nice. I had fun talking to all the coaches. I’m just getting to know them a little bit more."
— 2022 our-star in-state linebacker Michael Williams on Michigan visit

Headlines Of The Day

• EJ Holland, The Wolverine: Michigan Continuing To Evaluate Four-Star In-State LB Michael Williams

• Chris Balas and Clayton Sayfie, The Wolverine: Wolverine TV: CFP Expansion, Juwan Howard Here To Stay, Hoops Recruiting

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Can Michigan Football Fix Its Wisconsin Problem?

• Austin Fox, The Wolverine: Michigan Football Preview Magazine Excerpt: Reviewing 2016 Recruiting Class

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