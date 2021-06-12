The Wolverine Daily Newsstand: June 12

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What: Women's track and field at NCAA Outdoor Championships in Eugene, Ore.
When: TBD
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Quote Of The Day
"The visit was nice. I had fun talking to all the coaches. I’m just getting to know them a little bit more."
— 2022 our-star in-state linebacker Michael Williams on Michigan visit
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