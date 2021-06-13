The Wolverine Daily Newsstand: June 13

Tweets Of The Day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU2hhYm9pbmF0
ZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU2hhYm9pbmF0ZTwvYT4gZ2V0dGlu
IGxvb3NlIGluIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh
Zy9UaGVCaWdIb3VzZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+I1RoZUJpZ0hvdXNlPC9hPiDwn5iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vVU1pY2hGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
VU1pY2hGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0xwUTBU
bE5VVFUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9McFEwVGxOVVRVPC9hPjwvcD4mbWRh
c2g7IEdyZWcgUGFuZWxsaSAtIFBhbmVsbGkgUGFzc2luZyBBY2FkZW15IChA
R3JlZ19QYW5lbGxpKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dy
ZWdfUGFuZWxsaS9zdGF0dXMvMTQwMzc1MjY3Mjc1MTE0MDg2NT9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDEyLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K
PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j
b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp
dj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NaWtlTWFjVU0/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE1pa2VNYWNVTTwvYT4gYW5kIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vR2VvcmdlSGVsb3c/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QEdlb3JnZUhlbG93PC9hPiBwdXR0aW5nIGluIG1ham9y
IHdvcmsgaGVyZSDwn5KvIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9udno5NEJS
dm0zIj5odHRwczovL3QuY28vbnZ6OTRCUnZtMzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBD
bGF5dG9uIFNheWZpZSAoQENTYXlmMjMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vQ1NheWYyMy9zdGF0dXMvMTQwMzkwNDE2NDExNjE3MjgwND9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDEzLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU2hhYm9pbmF0
ZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU2hhYm9pbmF0ZTwvYT4gZml0dGVk
IHVwISDwn5SlICA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01hdHRk
YmxVP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNYXR0ZGJsVTwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0tsSmxBZ3lXbEYiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9L
bEpsQWd5V2xGPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEdyZWcgUGFuZWxsaSAtIFBhbmVs
bGkgUGFzc2luZyBBY2FkZW15IChAR3JlZ19QYW5lbGxpKSA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dyZWdfUGFuZWxsaS9zdGF0dXMvMTQwMzgx
OTA1MTU1NDU3NDMzOD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDEyLCAy
MDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BbGwtQW1lcmljYW4gd2FsbCBpcyB1cGRhdGVkISBXaG/igJlzIG5l
eHQ/PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvQmx1
ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvQmx1ZTwv
YT7jgL3vuI8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1dCVVhCVkJjUEciPnBp
Yy50d2l0dGVyLmNvbS9XQlVYQlZCY1BHPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1pY2hp
Z2FuIEhvY2tleSAoQHVtaWNoaG9ja2V5KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL3VtaWNoaG9ja2V5L3N0YXR1cy8xNDAzNzYwMDY0ODIxOTcz
MDEwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMTIsIDIwMjE8L2E+PC9i
bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y
bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z
Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgV29sdmVyaW5lIFJlY3J1aXRpbmcgU2hvdyB3LyA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NTYXlmMjM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QENTYXlmMjM8L2E+IGFuZCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL0VKSG9sbGFuZF9UVz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARUpI
b2xsYW5kX1RXPC9hPiBpcyBMSVZFITxicj48YnI+LSBTYXRlbGxpdGUgY2Ft
cCB0b3VyIGNvbnRpbnVlczxicj4tIE1pY2hpZ2FuIFFCIHRhcmdldHMgZmxh
c2ggYXQgRWxpdGUgMTEgTG9zIEFuZ2VsZXM8YnI+LSBIb3cgb2ZmaWNpYWwg
dmlzaXRzIGFyZSBnb2luZyB0aHVzIGZhcjxicj4tIE1vcmUhPGJyPjxicj5X
YXRjaCBvciBsaXN0ZW46IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9ac3BTWWFi
U1l5Ij5odHRwczovL3QuY28vWnNwU1lhYlNZeTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90LmNvL1FuSmpIUnZnNVMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9RbkpqSFJ2
ZzVTPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbHZlcmluZS5jb20gKEBUaGVXb2x2
ZXJpbmVNYWcpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVGhlV29s
dmVyaW5lTWFnL3N0YXR1cy8xNDAzNzcwNDg5NzUxOTMyOTM5P3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMTIsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8
c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv
bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2
Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5VUyBPbHltcGljIFRyaWFscyBXYXZlIElJIFByZXZpZXc6IE1lbiYj
Mzk7cyBhbmQgV29tZW4mIzM5O3MgU3dpbW1pbmc8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3QuY28venFXRUtoUUpnNyI+aHR0cHM6Ly90LmNvL3pxV0VLaFFKZzc8L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Hb0JsdWU/
c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb0JsdWU8L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9ydERlS1ZmRlNCIj5waWMudHdpdHRl
ci5jb20vcnREZUtWZkZTQjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNaWNoaWdhbiBBdGhs
ZXRpY3Mg44C977iPIChAVU1pY2hBdGhsZXRpY3MpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vVU1pY2hBdGhsZXRpY3Mvc3RhdHVzLzE0MDM0MDU0
MTc3MzczMzg4OTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAxMSwgMjAy
MTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGF04oCZcyBhIDEwMi0zOSB3aW4gZm9yIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vdXNhYmFza2V0YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5AdXNhYmFza2V0YmFsbDwvYT4gb3ZlciB0aGUgRG9taW5pY2FuIFJl
cHVibGljIHRvIHN0YXJ0IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
YW1lcmljdXB3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBhbWVyaWN1cHc8L2E+
IHBsYXkuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbmF6aGlsbG1v
bj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AbmF6aGlsbG1vbjwvYT4gd2l0aCA4
IHBvaW50cywgNyBib2FyZHMsIDMgYXNzaXN0cyBhbmQgMyBzdGVhbHMuIFNo
ZSBmaW5pc2hlZCArMzYgaW4gMjAgbWludXRlcy4gPGJyPjxicj7wn5O3OiBG
SUJBIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9nb2Js
dWU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNnb2JsdWU8
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9BbWVy
aUN1cFc/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNBbWVy
aUN1cFc8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9KZWhHczR2bUtnIj5w
aWMudHdpdHRlci5jb20vSmVoR3M0dm1LZzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNaWNo
aWdhbiBXb21lbuKAmXMgQmFza2V0YmFsbCAoQHVtaWNod2JiYWxsKSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3VtaWNod2JiYWxsL3N0YXR1cy8x
NDAzODYyOTE5NDkwNzcyOTk0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUg
MTIsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Quote Of The Day
"Something that really caught my attention was the fact that there is no red allowed in the facilities. No red anything because of Ohio State. You can't even drink red Gatorade. I saw a sign that said 'What are you doing to beat Ohio State?' They showed me that they want to beat Ohio State really bad."
— Cal QB commit Justyn Martin, who visited Michigan last week
Headlines Of The Day
--- • Talk about this article inside The Fort • Watch our videos and subscribe to our YouTube channel • Listen and subscribe to our podcast on iTunes • Learn more about our print and digital publication, The Wolverine • Sign up for our daily newsletter and breaking news alerts • Follow us on Twitter: @TheWolverineMag, @Balas_Wolverine, @EJHolland_TW, @AustinFox42, @JB_ Wolverine, Clayton Sayfie and @DrewCHallett
• Like us on Facebook