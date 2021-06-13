 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: June 13
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The Wolverine Daily Newsstand: June 13

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Quote Of The Day

"Something that really caught my attention was the fact that there is no red allowed in the facilities. No red anything because of Ohio State. You can't even drink red Gatorade. I saw a sign that said 'What are you doing to beat Ohio State?' They showed me that they want to beat Ohio State really bad."
— Cal QB commit Justyn Martin, who visited Michigan last week

Headlines Of The Day

• EJ Holland, The Wolverine: ITB Extra: 'No Red In The Facilities' U-M Recruits Notice Ohio State Hatred

• EJ Holland, The Wolverine: Blue Chips: Parents Of Five-Star DT Walter Nolen Go In-Depth On Michigan

• EJ Holland, The Wolverine: Four-Star Mammoth 300-Pound DT Deone Walker Talks Michigan, Recent Visit

• Clayton Sayfie and EJ Holland, The Wolverine: Wolverine TV: Satellite Camp Tour Continues, QB Targets Flash At Elite 11

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