The Wolverine Daily Newsstand: June 2

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Quote Of The Day
"June is about to be a busy month in Ann Arbor! We are pumped to have recruits & their families back on campus. Can’t wait to show them the Michigan difference."
— Michigan Director of On-Campus Recruiting Christina DeRuyter
Headlines Of The Day
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