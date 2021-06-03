 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: June 3
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The Wolverine Daily Newsstand: June 3

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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Quote Of The Day

"Had a great time up at @UMichFootball can’t wait to be up there next year. #GoBlue
— 2021 Michigan WR commit Tay'Shawn Trent, who visited Michigan Wednesday during the program's 'Detroit Day' extravaganza
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EJ Holland, The Wolverine: Top In-State Recruits React to 'Detroit Day' At Michigan

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