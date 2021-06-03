The Wolverine Daily Newsstand: June 3

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"Had a great time up at @UMichFootball can’t wait to be up there next year. #GoBlue
— 2021 Michigan WR commit Tay'Shawn Trent, who visited Michigan Wednesday during the program's 'Detroit Day' extravaganza
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