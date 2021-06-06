The Wolverine Daily Newsstand: June 6

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“We talked about some of the other recruits and who we’re getting on next. We watched some guys together at the camp. It was great to just see him in person and spend some time with him.”
— Five-star Michigan CB commit Will Johnson on Jim Harbaugh
Headlines Of The Day
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