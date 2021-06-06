 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: June 6
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The Wolverine Daily Newsstand: June 6

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Quote Of The Day

“We talked about some of the other recruits and who we’re getting on next. We watched some guys together at the camp. It was great to just see him in person and spend some time with him.”
— Five-star Michigan CB commit Will Johnson on Jim Harbaugh

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