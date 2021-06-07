 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: June 7
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The Wolverine Daily Newsstand: June 7

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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Michigan OV went crazy!! Shout out to coach Nua for making it feel like family."
— USC transfer DT Jay Toia on Twitter, recapping his Michigan official visit from over the weekend
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