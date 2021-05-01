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The Wolverine Daily Newsstand: May 1

Austin Fox • TheWolverine
Staff Writer
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Michigan on TV

What: Michigan @ Ohio State (in the Big Ten Tournament)

Sport: Men's Lacrosse

When: 4:00 PM ET

Channel: Big Ten Network

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Quote of the day

"Building a 'program' in college basketball will now be the exception, not the norm. Coaches are now mostly building 'teams' on a year-by-year basis. These are now the rules of engagement."
— CBS Sports college basketball analyst Jon Rothstein
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