Michigan on TV
What: Michigan @ Ohio State (in the Big Ten Tournament)
Sport: Men's Lacrosse
When: 4:00 PM ET
Channel: Big Ten Network
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Quote of the day
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— CBS Sports college basketball analyst Jon Rothstein
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