TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: May 11

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Quotes Of The Day
“Nothing is going to be handed to me. I’ll just come in with chip on my shoulder and just compete in practice, compete and get better."
— Four-star Michigan basketball point guard signee Frankie Collins
Headlines Of The Day
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