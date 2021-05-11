 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: May 11
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The Wolverine Daily Newsstand: May 11

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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Quotes Of The Day

“Nothing is going to be handed to me. I’ll just come in with chip on my shoulder and just compete in practice, compete and get better."
— Four-star Michigan basketball point guard signee Frankie Collins
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Chris Balas, The Wolverine: Michigan Basketball: Frankie Collins Was Destined To Play For Juwan Howard

Austin Fox, The Wolverine: A Look At The Big Ten Standings Since Jim Harbaugh Took Over At U-M In 2015

EJ Holland, The Wolverine: Into The Blue: What Potential Hires Would Mean For Michigan Recruiting

Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Basketball: Point Guard Seth Trimble Gets His Offer

Angelique Chengelis, The Detroit News: Parents of Michigan swimmer Ian Miskelley work to turn grief into guidance after his suicide

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