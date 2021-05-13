 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: May 13
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The Wolverine Daily Newsstand: May 13

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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Quote Of The Day

“But I just had this thought the other day. What if at the end of his freshman year his numbers measured up to Franz Wagner’s freshman year numbers? Would we all be ecstatic? Sometimes as fans, we can all get spoiled and say, ‘well, can he be like [Gonzaga's] Jalen Suggs?' Well, no, that’s not who he is. Let’s let him be Caleb."
— Michigan basketball associate head coach Phil Martelli on five-star U-M signee Caleb Houstan
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Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Basketball Recruiting: Shooting Remains A Priority

Clayton Sayfie, The Wolverine: Michigan's Franz Wagner Receives Highest Mock Draft Projection Yet

Clayton Sayfie, The Wolverine: What They're Saying: Clinkscale A Huge Add For Michigan, Big Loss For UK

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