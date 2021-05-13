TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: May 13

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Quote Of The Day
“But I just had this thought the other day. What if at the end of his freshman year his numbers measured up to Franz Wagner’s freshman year numbers? Would we all be ecstatic? Sometimes as fans, we can all get spoiled and say, ‘well, can he be like [Gonzaga's] Jalen Suggs?' Well, no, that’s not who he is. Let’s let him be Caleb."
— Michigan basketball associate head coach Phil Martelli on five-star U-M signee Caleb Houstan
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Headlines Of The Day
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