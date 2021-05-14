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Austin Fox • TheWolverine
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Quote of the day

“Everything's coming up Michigan these days, as Juwan Howard has capped off a season that saw him lead the Wolverines to a Big Ten title and the Elite Eight with the No. 1 recruiting class in the country. Momentum tends to compound in college sports, as top players are attracted to success, which means Howard may only just be getting started in Ann Arbor. The way prospects talk about the third-year head coach makes it obvious that he’s capable of building a juggernaut on the recruiting trail. The Wolverines six-member class includes five-star forwards Moussa Diabate and Caleb Houstan along with four-stars Frankie Collins, Kobe Bufkin and Isaiah Barnes. Three-star signee Will Tschetter checks in at No. 127 in the Rivals150 after moving up six spots in the update. Howard’s revitalization of the schools recruiting doesn’t seem to be fading, either, as he and his staff are involved with a long list of major prospects in 2022.”
— Rivals.com's Rob Cassidy
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Top Headlines

• Clayton Sayfie, TheWolverine: Michigan Basketball's Home/Away Opponents Revealed for 2021-22

• Austin Fox, TheWolverine: U-M Finishes With the No. 1 Class, Wins Rivals.com's 'Recruiting Title'

• Chris Balas, TheWolverine: Michigan Football Frosh Earns Gatorade Prep Player of the Year Honors

• Chris Balas, TheWolverine: Michigan Basketball Coaches Mulling Backup Center Options for 2021-22

• Rob Cassidy, Rivals.com: Rivals Rankings Week: Final Rivals150 for 2021 Class Released

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