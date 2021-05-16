 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: May 16
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The Wolverine Daily Newsstand: May 16

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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Quote Of The Day

“And then the personality of a Hunter Dickinson … he’d have been like a wrestling villain on the road. He would have been beloved at home.”
— Michigan associate head coach Phil Martelli on regretting that fans couldn't see U-M's team in person last season
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