 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: May 18
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The Wolverine Daily Newsstand: May 18

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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Quote Of The Day

“I know he could probably get me to my final destination, which is the NBA. He knows a lot about the game.”
— 2022 four-star Michigan power forward target Gregg Glenn III on Juwan Howard
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Headlines Of The Day

Chris Balas, The Wolverine: Breaking Down 2022 Michigan Basketball Guard And Wing Targets

EJ Holland, The Wolverine: Into The Blue: Breaking Down Every Summer Michigan Official Visitor

Clayton Sayfie, The Wolverine: Ranking The Impact Each Michigan Class Had On Last Season's Success

Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Football Monday Musings: Learning From The Past

Ryan Zuke, MLive: Michigan softball coach not pleased with selection committee after NCAA Tournament draw

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