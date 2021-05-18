The Wolverine Daily Newsstand: May 18

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“I know he could probably get me to my final destination, which is the NBA. He knows a lot about the game.”
— 2022 four-star Michigan power forward target Gregg Glenn III on Juwan Howard
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