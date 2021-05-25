 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: May 25
News More News
{{ timeAgo('2021-05-25 06:00:00 -0500') }} football Edit

The Wolverine Daily Newsstand: May 25

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Quote Of The Day

"@NCAAsoftball, we got off the field at 2 am est. here we are at 4:15 am pst boarding commercial airline! Rest of team traveling separate. We deserve better."
— Michigan head softball coach Carol Hutchins, calling out the NCAA on Twitter
Click the image to sign up for TheWolverine.com, free for 60 days!
Click the image to sign up for TheWolverine.com, free for 60 days!

Headlines Of The Day

Clayton Sayfie, The Wolverine: Michigan Softball's Season Ends With Two Losses To Washington

Chris Balas, The Wolverine: Michigan Offensive Coordinator Josh Gattis Signs Contract Extension

EJ Holland, The Wolverine: Recruiting Podcast: Steve Clinkscale Hire, Department Changes

Chris Balas, The Wolverine: Michigan Football: Washington Insider Talks Major Defensive Injury, More

Charles E. Ramirez, The Detroit News: UM panel recommends name change for Yost Ice Arena

---

• Talk about this article inside The Fort

• Watch our videos and subscribe to our YouTube channel

• Listen and subscribe to our podcast on iTunes

• Learn more about our print and digital publication, The Wolverine

• Sign up for our daily newsletter and breaking news alerts

• Follow us on Twitter: @TheWolverineMag, @Balas_Wolverine, @EJHolland_TW, @AustinFox42, @JB_ Wolverine, Clayton Sayfie and @DrewCHallett

• Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}