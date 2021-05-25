The Wolverine Daily Newsstand: May 25

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"@NCAAsoftball, we got off the field at 2 am est. here we are at 4:15 am pst boarding commercial airline! Rest of team traveling separate. We deserve better."
— Michigan head softball coach Carol Hutchins, calling out the NCAA on Twitter
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