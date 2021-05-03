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Quote of the day
"Man these 4 years flew by. I finally can say I’m a Michigan Grad."
— Michigan redshirt junior linebacker Josh Ross, who is officially a U-M graduate
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