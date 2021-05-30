The Wolverine Daily Newsstand: May 30

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Quote Of The Day
"Coach Moore has an awesome personality. He's a younger guy, so I think he's going to connect well with the guys coming in. He's connected well with Connor. In the times I've gotten to chat with him, he's been a stand up dude."
— Travis Jones, father of Michigan OL commit Connor Jones
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