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"You know you cover Michigan basketball when you accidentally spell Houston, 'Houstan.'"
— TheWolverine's Clayton Sayfie on Twitter yesterday
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