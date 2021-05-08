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Austin Fox • TheWolverine
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Quote of the day

"You know you cover Michigan basketball when you accidentally spell Houston, 'Houstan.'"
— TheWolverine's Clayton Sayfie on Twitter yesterday
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