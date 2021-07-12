 Michigan Wolverines Football: Analyzing Micah Pollard's Commitment To Michigan Football
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Wolverine TV: Analyzing Micah Pollard's Commitment To Michigan Football

Clayton Sayfie and EJ Holland
TheWolverine.com

TheWolverine.com's Clayton Sayfie and EJ Holland discuss 2022 Jacksonville (Fla.) Bartram Trail three-star outside linebacker Micah Pollard's commitment to Michigan Wolverines football — how it happened, what he'll bring and what's next for the Maize and Blue at OLB/edge rusher.

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