 Michigan Wolverines Football: Breaking Down Jayden Denegal's Commitment To Michigan
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Wolverine TV: Breaking Down Jayden Denegal's Commitment To Michigan

Clayton Sayfie and EJ Holland
TheWolverine.com

TheWolverine.com's Clayton Sayfie and EJ Holland discuss 2022 Apple Valley (Calif.) three-star quarterback Jayden Denegal's commitment to Michigan and what is next for the Wolverines in quarterback recruiting.

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