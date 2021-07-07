 Michigan Wolverines Football: Final Thoughts On Myles Pollard's Commitment To Michigan
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Wolverine TV: Final Thoughts On Myles Pollard's Commitment To Michigan

EJ Holland • TheWolverine
Recruiting Guru
@EJHolland_TW

The Wolverine's EJ Holland shares more thoughts on Brentwood (Tenn.) Ravenwood four-star cornerback Myles Pollard's commitment to Michigan Wolverines football.

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