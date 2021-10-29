 Michigan Wolverines Football: Five 2023 Michigan-MSU Recruiting Battles
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Wolverine TV: Five 2023 Michigan-MSU Recruiting Battles

EJ Holland and Clayton Sayfie
TheWolverine.com

TheWolverine.com's EJ Holland and Clayton Sayfie break down five Michigan-Michigan State recruiting battles.

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