 Michigan Wolverines Football: Five 2023 Targets Michigan Impressed During Big Visit Weekend
News More News
{{ timeAgo('2021-09-16 16:45:32 -0500') }} football Edit

Wolverine TV: Five 2023 Targets Michigan Impressed During Big Visit Weekend

EJ Holland and Clayton Sayfie
TheWolverine.com

TheWolverine.com's EJ Holland and Clayton Sayfie discuss five 2023 recruits Michigan Wolverines football impressed during the big Washington visit weekend.

Watch below and subscribe to our YouTube channel for more videos!

RELATED: Into The Blue: Loaded Michigan Recruiting Scoop From A Massive Weekend

RELATED: Michigan Football Lands 2022 Defensive Line Commitment

Get On The List! Click this image to sign up for breaking Michigan news delivered straight to your inbox!
Get On The List! Click this image to sign up for breaking Michigan news delivered straight to your inbox!

---

• Talk about this article inside The Fort

• Watch our videos and subscribe to our YouTube channel

• Listen and subscribe to our podcast on iTunes

• Learn more about our print and digital publication, The Wolverine

• Sign up for our daily newsletter and breaking news alerts

• Follow us on Twitter: @TheWolverineMag, @Balas_Wolverine, @EJHolland_TW,
@JB_ Wolverine, @Clayton Sayfie and @DrewCHallett

• Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}