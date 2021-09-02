 Michigan Wolverines Football: Five Things We Learned About Michigan Recruiting In August
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Wolverine TV: Five Things We Learned About Michigan Recruiting In August

EJ Holland and Clayton Sayfie
TheWolverine.com

TheWolverine.com's EJ Holland and Clayton Sayfie break down the five biggest things they learned about Michigan Wolverines football recruiting in the month of August.

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