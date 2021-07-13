 Michigan Wolverines Basketball: Highlights Of Michigan Target Jett Howard From Elite 32
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Wolverine TV: Highlights Of Michigan Target Jett Howard From Elite 32

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

TheWolverine.com was at the Elite 32 tournament in the Atlanta area this weekend to see 2022 Bradenton (Fla.) IMG Academy four-star Michigan shooting guard target Jett Howard, son of U-M head coach Juwan Howard, in live action.

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