Michigan Wolverines Football: Jim Harbaugh Gives Passionate Speech At SMSB Camp
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football
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Wolverine TV: Jim Harbaugh Delivers Passionate Speech At SMSB Camp
Clayton Sayfie
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TheWolverine
Staff Writer
Michigan Wolverines head football coach Jim Harbaugh and his staff are at Ferris State University in Big Rapids, Mich., today at the Sound Mind Sound Body satellite camp.
Harbaugh gave a passionate speech to the campers in attendance. Watch below and make sure to subscribe to our YouTube channel.
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