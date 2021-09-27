 Michigan Wolverines Football: Jim Harbaugh On Michigan's Upcoming Trip To Wisconsin, More
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Wolverine TV: Jim Harbaugh On Michigan's Upcoming Trip To Wisconsin, More

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Michigan Wolverines head football coach Jim Harbaugh met with the media for his weekly Monday press conference, and discussed the Maize and Blue's upcoming game at Wisconsin, assessed the play of redshirt freshman quarterback Cade McNamara and more.

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