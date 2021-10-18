 Michigan Wolverines Football: Jim Harbaugh Talks Northwestern, Not Looking Ahead To MSU
News More News
{{ timeAgo('2021-10-18 11:27:22 -0500') }} football Edit

Wolverine TV: Jim Harbaugh Talks Northwestern, Not Looking Ahead To MSU

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Michigan Wolverines head football coach Jim Harbaugh met with the media for his weekly Monday press conference. He discussed his squad's upcoming matchup with Northwestern, how productive the bye week was and more.

Watch below and subscribe to our YouTube channel for more videos!

RELATED: Michigan Wolverines Film Analysis: A Final Look, U-M at Nebraska

RELATED: Michigan Football's Bowl Projections Updated After Week 7

Get On The List! Click this image to sign up for breaking Michigan news delivered straight to your inbox!
Get On The List! Click this image to sign up for breaking Michigan news delivered straight to your inbox!

---

• Talk about this article inside The Fort

• Watch our videos and subscribe to our YouTube channel

• Listen and subscribe to our podcast on iTunes

• Learn more about our print and digital publication, The Wolverine

• Sign up for our daily newsletter and breaking news alerts

• Follow us on Twitter: @TheWolverineMag, @Balas_Wolverine, @EJHolland_TW, @JB_ Wolverine, @Clayton Sayfie, @anthonytbroome and @DrewCHallett

• Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}