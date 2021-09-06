 Michigan Wolverines Football: Michigan's Jim Harbaugh Talks Bell Injury, Washington, More
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Wolverine TV: Michigan's Jim Harbaugh Talks Bell Injury, Washington, More

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Michigan Wolverines head football coach Jim Harbaugh met with the media Monday morning for his weekly press conference, and discussed the season-ending knee injury for junior wide receiver Ronnie Bell, what he's seen on film from Washington, how he thought the Maize and Blue played in the opener and more.

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