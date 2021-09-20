 Michigan Wolverines Football: Michigan's Jim Harbaugh Talks Cade McNamara, Rutgers, More
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Wolverine TV: Michigan's Jim Harbaugh Talks Cade McNamara, Rutgers, More

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Michigan Wolverines head football coach Jim Harbaugh met with the media for his Monday press conference and discussed a number of topics, including the upcoming matchup with Rutgers, his quarterback Cade McNamara and more.

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