 WolverineTV: Michigan Wolverines Basketball's DeVante' Jones Talks Arrival, Expecations
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WolverineTV: Michigan Basketball's DeVante' Jones Talks Arrival, Expecation

Chris Balas • TheWolverine
Senior Editor

Michigan Wolverines basketball transfer guard DeVante' Jones spoke to reporters Friday about his "loaded" team, his arrival in Ann Arbor and more.

Here's the video.

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