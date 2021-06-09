 Michigan Wolverines Basketball ITF EXTRA: On 5-Star Jaden Bradley's Visit
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Michigan Wolverines Basketball ITF EXTRA: On 5-Star Jaden Bradley's Visit

Chris Balas • TheWolverine
Senior Editor

Michigan basketball hosted Jaden Bradley and his family over the weekend, and it couldn't have gone much better.

Here are the details:

ITF EXTRA: On Jaden Bradley's Visit


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Michigan Wolverines five-star point guard prospect Jaden Bradley visited last weekend
Michigan Wolverines five-star point guard prospect Jaden Bradley visited last weekend (https://youtube.com)

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