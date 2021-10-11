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Newsstand: Aidan Hutchinson's PFF Grade Leads All Edge Defenders

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Michigan junior defensive end Aidan Hutchinson's 93.3 PFF grade for the season leads all edge defenders in college football.

Michigan head coach Jim Harbaugh wanted an illegal formation penalty on Nebraska's first touchdown of the game, and it appears he had a great case.

Harbaugh and Hutchinson sure were fired up after the Wolverines' 32-29 win over Nebraska.

Former Wolverine signal-caller Tom Brady had a huge game in the Tampa Bay Buccaneers' 45-17 win over the Miami Dolphins.

A sweet shot of running back Blake Corum (left) and position coach Mike Hart (right).

Quote Of The Day

"That clap kind of stuff … that should really be an intent to deceive foul, which is in the rule book and 15 yards. But hey … all that – I’m just going to enjoy the incredible. That was awesome. It’s going to be a happy flight, I can tell you that.”
— Jim Harbaugh on Nebraska mimicking the Wolverines' cadence
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Headlines Of The Day

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Snap Counts, PFF Grades, Takeaways From Michigan's Win Over Nebraska

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Football: Morning After Musings — Nebraska

• Anthony Broome, The Wolverine: Michigan Football Moves Up In Polls After Win Over Nebraska

• EJ Holland, The Wolverine: ITB Extra: Michigan To Make Big Recruiting Push During Bye Week

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