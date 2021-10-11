Newsstand: Aidan Hutchinson's PFF Grade Leads All Edge Defenders

Tweets Of The Day
Michigan junior defensive end
Aidan Hutchinson's 93.3 PFF grade for the season leads all edge defenders in college football.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BaWRhbiBIdXRjaGluc29uJiMzOTtzIDkzLjMgUEZGIGdyYWRlIGZv
ciB0aGUgc2Vhc29uIGxlYWRzIGFsbCBlZGdlIGRlZmVuZGVycyBhY3Jvc3Mg
Y29sbGVnZSBmb290YmFsbC48L3A+Jm1kYXNoOyBDbGF5dG9uIFNheWZpZSAo
QENTYXlmMjMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ1NheWYy
My9zdGF0dXMvMTQ0NzMzMTUwOTI1NDQyNjYyOD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5PY3RvYmVyIDEwLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k
aXY+Cgo=
Michigan head coach
Jim Harbaugh wanted an illegal formation penalty on Nebraska's first touchdown of the game, and it appears he had a great case.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5KaW0gSGFyYmF1Z2ggd2FzIGRlYWQgb24gYWJvdXQgdGhlIGZpdmUg
bWVuIGluIHRoZSBiYWNrZmllbGQgb24gdGhlIEFkcmlhbiBNYXJ0aW5leiB0
byBBdXN0aW4gQWxsZW4gVEQuIFNob3VsZOKAmXZlIG5ldmVyIGNvdW50ZWQu
IEhlIHdhcyBmdXJpb3VzLCBnb2luZyBhcm91bmQgdG8gZXZlcnkgcmVmIHRv
IGxldCB0aGVtIGhhdmUgaXQgZHVyaW5nIHRoZSBUViB0aW1lb3V0LiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vMDczUDZhSFdsbiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t
LzA3M1A2YUhXbG48L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ2xheXRvbiBTYXlmaWUgKEBD
U2F5ZjIzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NTYXlmMjMv
c3RhdHVzLzE0NDcyMzY2NjMxMTQxOTA4NTA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+T2N0b2JlciAxMCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg
YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl
dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2
PgoK
Harbaugh and Hutchinson sure were fired up after the Wolverines' 32-29 win over Nebraska.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Hb29kIG1vcm5pbmcuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9RVERH
RUxLeU9KIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vUVRER0VMS3lPSjwvYT48L3A+Jm1k
YXNoOyBTY290dCBCZWxsIChAc2JlbGwwMjEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vc2JlbGwwMjEvc3RhdHVzLzE0NDcxODc1MzM2ODM2NDIz
NzE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAxMCwgMjAyMTwvYT48
L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm
b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48
L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Former Wolverine signal-caller
Tom Brady had a huge game in the Tampa Bay Buccaneers' 45-17 win over the Miami Dolphins.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XaGVuIHlvdSB0aHJvdyBmb3IgNDAwKyB5YXJkcyBhbmQgZml2ZSBU
RHMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzRYaEdPT0JobnAiPnBpYy50d2l0
dGVyLmNvbS80WGhHT09CaG5wPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRhbXBhIEJheSBC
dWNjYW5lZXJzIChAQnVjY2FuZWVycykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9CdWNjYW5lZXJzL3N0YXR1cy8xNDQ3Mjg4MTAyMTU5MDExODQ3
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMTAsIDIwMjE8L2E+PC9i
bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y
bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z
Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
A sweet shot of running back
Blake Corum (left) and position coach Mike Hart (right).
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5MZWdlbmRzIG9mIHBhc3QgYW5kIHByZXNlbnQgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90LmNvL0V5NzhaZnBiVWwiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9FeTc4WmZw
YlVsPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFBh4oCZdHJpY2stb3ItdHJlYXTigJkgQmFy
cm9uIChAQmx1ZUJhcnJvblBob3RvKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL0JsdWVCYXJyb25QaG90by9zdGF0dXMvMTQ0NzMyMzMyMTY4NzY3
ODk4MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDEwLCAyMDIxPC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Quote Of The Day
"That clap kind of stuff … that should really be an intent to deceive foul, which is in the rule book and 15 yards. But hey … all that – I’m just going to enjoy the incredible. That was awesome. It’s going to be a happy flight, I can tell you that.”
— Jim Harbaugh on Nebraska mimicking the Wolverines' cadence
Get On The List! Click this image to sign up for breaking Michigan news delivered straight to your inbox!
Headlines Of The Day
--- • Talk about this article inside The Fort • Watch our videos and subscribe to our YouTube channel • Listen and subscribe to our podcast on iTunes • Learn more about our print and digital publication, The Wolverine • Sign up for our daily newsletter and breaking news alerts • Follow us on Twitter: @TheWolverineMag, @Balas_Wolverine, @EJHolland_TW, @JB_ Wolverine, @Clayton Sayfie, @anthonytbroome and @DrewCHallett
• Like us on Facebook