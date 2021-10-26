 TheWolverine - Newsstand: ESPN's College GameDay Heading To East Lansing This Weekend
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Newsstand: ESPN's College GameDay Heading To East Lansing This Weekend

Anthony Broome • TheWolverine
Staff Writer
@anthonytbroome

The showdown between the No. 6 Michigan Wolverines at No. 8 Michigan State Spartans is the game that has the college football world abuzz heading into Saturday. As a result, every prominent college football voice and outlet seems to be making its way to East Lansing this weekend.

ESPN's College GameDay announced Monday afternoon that it will be on campus at Michigan State Saturday morning for its weekly road trip. It will be the first time that crew has made its way to the home of the Spartans since the 2015 season.

Looking ahead a bit, Michigan's Nov. 6 kickoff against Indiana does not yet have a kickoff time. The Big Ten has decided to exercise the six-day window on the tilt, meaning we will find out after this week's game what time and channel the game will be on.

Tweets Of The Day

Technically they all count one, but in rivalry games they mean a little bit more. They mean a lot more.
— Michigan State football head coach Mel Tucker

Headlines Of The Day

Clayton Sayfie: Jim Harbaugh: Trio Of Michigan Wolverines 'Peaking At The Right Time'

EJ Holland: Five-Star DB Domani Jackson Talks Michigan, Recruiting Process, NIL, More

Anthony Broome: Blake Corum: Beating MSU 'Would Take Our Season To Another Level'

Michigan Wolverines Football Audio: Chris Balas Talks U-M vs. MSU On Huge

John Borton: Karsch: From The Sidelines

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