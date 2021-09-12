 TheWolverine - Newsstand: Highlights From Michigan Football's Win Over Washington
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Newsstand: Highlights From Michigan Football's Win Over Washington

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Michigan football defeated Washington, 31-10, Saturday night. Here are some highlights from the game...

Quote Of The Day

"It was fun, even having a seven-minute drive. No huddle offense, you don’t have a lot of seven minute drives. That warms the cockles of the heart when you’re able to do that and run the ball that way and not turn the ball over."
— Michigan head football coach Jim Harbaugh
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Headlines Of The Day

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Football 31, Washington 10-Notes, Quotes & Observations

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Wolverine TV: Jim Harbaugh, Michigan Players Discuss Washington Win

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Best And Worst From Michigan Football's Win Over Washington

• John Borton, The Wolverine: Michigan Wolverines Football: Five Best Players Of The Game

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