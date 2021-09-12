Newsstand: Highlights From Michigan Football's Win Over Washington

Tweets Of The Day
Michigan football defeated Washington, 31-10, Saturday night. Here are some highlights from the game...
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj424oOjN+KDoyB5YXJkcywgdW50b3VjaGVkLjxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vYmxha2VfY29ydW0/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QGJsYWtlX2NvcnVtPC9hPiBydW5zIGJ5IFdhc2hpbmd0b24gZm9yIHRo
ZSBnYW1lJiMzOTtzIGZpcnN0IFRELiDwn4+D8J+SqCA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vTXBLZ2k4YWhCWiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL01wS2dpOGFo
Qlo8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQmlnIFRlbiBOZXR3b3JrIChAQmlnVGVuTmV0
d29yaykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CaWdUZW5OZXR3
b3JrL3N0YXR1cy8xNDM2ODYxOTQxNDM2MTkwNzIyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAxMiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn5qrIFN0dWZmZWQhIPCfmqs8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL1VNaWNoRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFVN
aWNoRm9vdGJhbGw8L2E+JiMzOTtzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vYWlkYW5odXRjaDk3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBhaWRh
bmh1dGNoOTc8L2E+IHN0b3BzIFdhc2hpbmd0b24gb24gNHRoIGRvd24uIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8weXZFb2xWQXYxIj5waWMudHdpdHRlci5j
b20vMHl2RW9sVkF2MTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBCaWcgVGVuIE5ldHdvcmsg
KEBCaWdUZW5OZXR3b3JrKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L0JpZ1Rlbk5ldHdvcmsvc3RhdHVzLzE0MzY4NjU4MDQyMjI0MzUzMzA/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDEyLCAyMDIxPC9hPjwvYmxv
Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u
dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny
aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Ib3cgYWJvdXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9V
TWljaEZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBVTWljaEZvb3Ri
YWxsPC9hPiYjMzk7cyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2Fp
ZGFuaHV0Y2g5Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AYWlkYW5odXRjaDk3
PC9hPiB0b25pZ2h0PyDwn5izIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9TcGYw
bk5VcW1YIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vU3BmMG5OVXFtWDwvYT48L3A+Jm1k
YXNoOyBCaWcgVGVuIE5ldHdvcmsgKEBCaWdUZW5OZXR3b3JrKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JpZ1Rlbk5ldHdvcmsvc3RhdHVzLzE0
MzY4Njg5MTc5NjA0NTAwNTU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVt
YmVyIDEyLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg
Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IZSB3ZWFycyBOby4gMuKDoywgYW5kIGhlIGhhcyAy4oOjIFREcyBp
biBlYWNoIG9mIHRoZSBmaXJzdCB0d28gZ2FtZXMuPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ibGFrZV9jb3J1bT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5AYmxha2VfY29ydW08L2E+IC8vIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vVU1pY2hGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVU1p
Y2hGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2lZTVFvNWtP
bjAiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9pWU1RbzVrT24wPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7
IEJpZyBUZW4gTmV0d29yayAoQEJpZ1Rlbk5ldHdvcmspIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQmlnVGVuTmV0d29yay9zdGF0dXMvMTQzNjg3
ODY2MDE3MTAzODczMD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIg
MTIsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgZW50aXJlIFdhc2hpbmd0b24gT0wgaXMgZ29pbmcgdG8gaGF2
ZSBuaWdodG1hcmVzIGFib3V0IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vYWlkYW5odXRjaDk3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBhaWRhbmh1
dGNoOTc8L2E+IHRvbmlnaHQuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8zNEVQ
V3QzZG9zIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vMzRFUFd0M2RvczwvYT48L3A+Jm1k
YXNoOyBCaWcgVGVuIE5ldHdvcmsgKEBCaWdUZW5OZXR3b3JrKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JpZ1Rlbk5ldHdvcmsvc3RhdHVzLzE0
MzY4ODI0Mjk5MTA3OTgzMzk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVt
YmVyIDEyLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg
Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JdCYjMzk7cyBhbGwgTWFpemUgYXQgVGhlIEJpZyBIb3VzZS48YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1VNaWNoRm9vdGJhbGw/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFVNaWNoRm9vdGJhbGw8L2E+IGdvZXMgdXAgMjQt
MyBvbiBXYXNoaW5ndG9uLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vNGFYV2hi
cFpzRSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzRhWFdoYnBac0U8L2E+PC9wPiZtZGFz
aDsgQmlnIFRlbiBOZXR3b3JrIChAQmlnVGVuTmV0d29yaykgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CaWdUZW5OZXR3b3JrL3N0YXR1cy8xNDM2
ODg3NTg3NDQ1MDM1MDA4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJl
ciAxMiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj
PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo
YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CMUcgc3RvcC48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1VN
aWNoRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFVNaWNoRm9vdGJh
bGw8L2E+IGhvbGRzIFdhc2hpbmd0b24gb24gNHRoIGRvd24sIGFuZCB0YWtl
cyBvdmVyIHdpdGggNyBtaW51dGVzIGxldC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
LmNvL2R1MzhMa3FRZ3kiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9kdTM4TGtxUWd5PC9h
PjwvcD4mbWRhc2g7IEJpZyBUZW4gTmV0d29yayAoQEJpZ1Rlbk5ldHdvcmsp
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQmlnVGVuTmV0d29yay9z
dGF0dXMvMTQzNjg5MzA0NTIyODU5MzE1OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5TZXB0ZW1iZXIgMTIsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0
IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn
ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp
dj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ibGFrZV9jb3J1
bT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AYmxha2VfY29ydW08L2E+IFREcywg
Ynkgd2Vlazo8YnI+PGJyPlcxIC0gMuKDozxicj5XMiAtIDPig6M8YnI+PGJy
PkBVTWljaEZvb290YmFsbCBoYXMgaXRzZWxmIGEgc3Ryb25nIHJ1bm5pbmcg
Z2FtZS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2l3MDd1R0NhMTUiPnBpYy50
d2l0dGVyLmNvbS9pdzA3dUdDYTE1PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJpZyBUZW4g
TmV0d29yayAoQEJpZ1Rlbk5ldHdvcmspIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vQmlnVGVuTmV0d29yay9zdGF0dXMvMTQzNjg5NzA1NzA1NTI1
MjQ4MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMTIsIDIwMjE8
L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w
bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt
OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Quote Of The Day
"It was fun, even having a seven-minute drive. No huddle offense, you don’t have a lot of seven minute drives. That warms the cockles of the heart when you’re able to do that and run the ball that way and not turn the ball over."
— Michigan head football coach Jim Harbaugh
Get On The List! Click this image to sign up for breaking Michigan news delivered straight to your inbox!
Headlines Of The Day
--- • Talk about this article inside The Fort • Watch our videos and subscribe to our YouTube channel • Listen and subscribe to our podcast on iTunes • Learn more about our print and digital publication, The Wolverine • Sign up for our daily newsletter and breaking news alerts • Follow us on Twitter: @TheWolverineMag, @Balas_Wolverine, @EJHolland_TW, , @JB_ Wolverine @Clayton Sayfie and @DrewCHallett
• Like us on Facebook