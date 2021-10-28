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Newsstand: Jim Harbaugh, Michigan Featured On SI Daily Cover

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Michigan On TV

What: Ice hockey vs. Wisconsin

When: 7 p.m. ET

Channel: Big Ten Network

Tweets Of The Day

Michigan football head coach Jim Harbaugh was featured on Sports Illustrated's Daily Cover, with an exclusive interview going in depth on the Wolverines' success to this point.

Michigan sophomore center Hunter Dickinson and freshman wing Caleb Houstan were selected for the preseason All-Big Ten team.

Franz Wagner played a near-perfect first half in a 120-11 loss to the Charlotte Hornets. He finished with 15 points.

Michigan basketball posted some video of practice ahead of the season.

Junior defensive end Aidan Hutchinson was recognized on Wednesday (Oct. 27) as one of 13 finalists for the 2021 William V. Campbell Trophy, the premier scholar-athlete award in college football. The award recognizes an individual as the absolute best in the country for his combined academic success, football performance and exemplary leadership.

Quote Of The Day

"It’s two 7-0 teams, two top 10 teams. It’s Michigan State. Everyone understands the impact of the game and what it means to everybody on all different levels. The right approach is being taken in the building and with the players and the coaches. Just excited about it and it’s impactful for everybody in every venue.”
— Michigan offensive line coach and offensive coordinator Sherrone Moore on the upcoming game against Michigan State
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Headlines Of The Day

• Anthony Broome, The Wolverine: Michigan Football Assistant Assesses Challenges Of MSU Defense

• EJ Holland, The Wolverine: Blue Chips: Intel On Top 2023 Michigan Recruiting Targets

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Video Analysis: In The Trenches With Doug Skene, Northwestern

• John Borton, The Wolverine: Wolverine Watch: A Plea For A Winning Weekend

• Austin Meek, The Athletic: Steve Clinkscale has Michigan’s cornerbacks playing with confidence after last year’s nightmare

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