Newsstand: Jim Harbaugh, Michigan Featured On SI Daily Cover

Michigan On TV
What: Ice hockey vs. Wisconsin When: 7 p.m. ET
Channel: Big Ten Network Tweets Of The Day
Michigan football head coach
Jim Harbaugh was featured on Sports Illustrated's Daily Cover, with an exclusive interview going in depth on the Wolverines' success to this point.
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Michigan sophomore center
Hunter Dickinson and freshman wing Caleb Houstan were selected for the preseason All-Big Ten team.
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Franz Wagner played a near-perfect first half in a 120-11 loss to the Charlotte Hornets. He finished with 15 points.
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Michigan basketball posted some video of practice ahead of the season.
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Junior defensive end
Aidan Hutchinson was recognized on Wednesday (Oct. 27) as one of 13 finalists for the 2021 William V. Campbell Trophy, the premier scholar-athlete award in college football. The award recognizes an individual as the absolute best in the country for his combined academic success, football performance and exemplary leadership.
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Quote Of The Day
"It’s two 7-0 teams, two top 10 teams. It’s Michigan State. Everyone understands the impact of the game and what it means to everybody on all different levels. The right approach is being taken in the building and with the players and the coaches. Just excited about it and it’s impactful for everybody in every venue.”
— Michigan offensive line coach and offensive coordinator Sherrone Moore on the upcoming game against Michigan State
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