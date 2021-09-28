Newsstand: John Beilein's Advice To Detroit Pistons' Rookie Isaiah Livers

Tweets Of The Day
At Detroit Pistons media day, rookie and former Michigan standout Isaiah Livers was asked what advice he's received from former U-M head man and current Pistons' senior advisor John Beilein.
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Michigan head football coach Jim Harbaugh chatted with WXYZ's Brad Galli in their weekly conversation.
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Michigan football's players are ranking highly among Big Ten counterparts in multiple categories.
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Wisconsin released its depth chart for the week, ahead of the Badgers' matchup with No. 14 Michigan.
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Former Michigan linebackers coach Brian Jean-Mary called The Big House environment 'a tennis crowd,' despite having never coached in front of a full-capacity crowd at Michigan Stadium.
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Quote Of The Day
“We’ve got to be stouter against the run, set a better edge. Specifically talking about our game last year, we got hurt not setting an edge enough."
— Michigan head coach Jim Harbaugh on his team's past struggles against Wisconsin and how the Wolverines will have to play this week
Headlines Of The Day
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