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Newsstand: Lots Of Domani Jackson Buzz After Helton Firing, Michigan Visit

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Five-star USC defensive back commit Domani Jackson visiting Michigan over the weekend was a big development. But things got even more interesting Monday evening, when USC fired head coach Clay Helton.

As reported by TheWolverine.com's EJ Holland, five-star Michigan defensive back commit Will Johnson, a good friend of Jackson's, got to spend some personal time Jackson at The Big House on their weekend visit.

Another Michigan defensive back commit, four-star Myles Pollard, is also hoping Jackson flips from USC to Michigan.

At his Monday press conference, Michigan head coach Jim Harbaugh raved about the atmosphere created by the student section during the Wolverines' 31-10 win over Washington.

Michigan running back Blake Corum was named the Big Ten Offensive Player of the Week following his 111 rushing yards and three touchdowns against the Huskies.

Michigan freshman quarterback J.J. McCarthy signed an endorsement deal with DIRECTV.

Former Michigan signal-caller Tom Brady released a mini trailer for his documentary series, 'Man In The Arena,' which will be released in November on ESPN+.

Michigan basketball extended an offer to 2023 four-star small forward Matas Buzelis.

Michigan head basketball coach Juwan Howard was seen supporting U-M's women's golf team over the weekend.

Quote Of The Day

"There are so many different aspects to this defense. Everybody can make plays in different ways. It’s really exciting to watch. When they have high level players, it can get 10 times better. I think my class can help with that in the secondary and along the defensive line.”
— Five-star Michigan DB commit Will Johnson on U-M's defensive scheme
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Headlines Of The Day

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