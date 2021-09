Newsstand: Lots Of Domani Jackson Buzz After Helton Firing, Michigan Visit

Tweets Of The Day

Five-star USC defensive back commit Domani Jackson visiting Michigan over the weekend was a big development. But things got even more interesting Monday evening, when USC fired head coach Clay Helton.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NaWNoaWdhbiBqdXN0IGhvc3RlZCBmaXZlLXN0YXIgVVNDIERCIGNv bW1pdCBEb21hbmkgSmFja3NvbiBmb3IgYW4gT1YgdGhpcyB3ZWVrZW5kLiBI VUdFIGJvb3N0IGZvciB0aGUgV29sdmVyaW5lcy4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvQmx1ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvQmx1ZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90LmNvL0Y5NUI1WHFpc3YiPmh0dHBzOi8vdC5jby9GOTVCNVhxaXN2PC9h PjwvcD4mbWRhc2g7ICZxdW90O0VKIEhvbGxhbmQmcXVvdDsgKEBFSkhvbGxh bmRfVFcpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRUpIb2xsYW5k X1RXL3N0YXR1cy8xNDM3NTI2ODMwMjIzODc2MTEzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAxMywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK

As reported by TheWolverine.com's EJ Holland, five-star Michigan defensive back commit Will Johnson, a good friend of Jackson's, got to spend some personal time Jackson at The Big House on their weekend visit.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGlzIGlzIHJlYWxseSBkZWVw4oCmLi7wn6SUIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdC5jby9rRHQ1bjk4ZWdiIj5odHRwczovL3QuY28va0R0NW45OGVn YjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBSYW5keV9MZWUyMyAoQERvbWFuaV9EYWRfTUQy MikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Eb21hbmlfRGFkX01E MjIvc3RhdHVzLzE0Mzc1ODM3MDIzMDE3MDgyODg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDE0LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=

Another Michigan defensive back commit, four-star Myles Pollard, is also hoping Jackson flips from USC to Michigan.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XaGF0IGlm8J+krSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L2RvbWFuaWphY2tzb24xP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBkb21hbmlq YWNrc29uMTwvYT4uPGJyPis8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L2tvZHlqb25lc18/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGtvZHlqb25lc188 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9ZdTJFZmtUSlVHIj5waWMudHdp dHRlci5jb20vWXUyRWZrVEpVRzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyDwnZG08J2SmvCd ko3wnZKG8J2SlCDwnZG38J2SkPCdko3wnZKN8J2SgvCdkpPwnZKFIChAbWUx ZXNwb2xsYXJkKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL21lMWVz cG9sbGFyZC9zdGF0dXMvMTQzNzU4OTcxNTU2MjE1MTkzOT9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMTQsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

At his Monday press conference, Michigan head coach Jim Harbaugh raved about the atmosphere created by the student section during the Wolverines' 31-10 win over Washington.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KaW0gSGFyYmF1Z2ggc2F5cyB0aGUgc3R1ZGVudCBzZWN0aW9uIGNy ZWF0ZXMgc3VjaCBhIHJhdWNvdXMgZW52aXJvbm1lbnQgdGhhdCBpdCYjMzk7 cyB3b3J0aCBjb25zaWRlcmluZyBraWNraW5nIHRoZWlyIGRpcmVjdGlvbiB0 byBtYWtlIHN1cmUgdGhlIG9wcG9uZW50IHN0YXJ0cyBvdXQgY2xvc2UgdG8g aXQuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Hb0Js dWU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb0JsdWU8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9wVGJsZ3JCRUxyIj5waWMudHdp dHRlci5jb20vcFRibGdyQkVMcjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2x2ZXJp bmUuY29tIChAVGhlV29sdmVyaW5lTWFnKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL1RoZVdvbHZlcmluZU1hZy9zdGF0dXMvMTQzNzQ2NDMzMjY1 NzQzODcyMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMTMsIDIw MjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Michigan running back Blake Corum was named the Big Ten Offensive Player of the Week following his 111 rushing yards and three touchdowns against the Huskies.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wnZCW8J2QnvCdkJ7wnZCkIPCdn5AmIzM5O/CdkKwg8J2QjvCdkJ/w nZCf8J2QnvCdkKfwnZCs8J2QovCdkK/wnZCeIPCdkI/wnZCl8J2QmvCdkLLw nZCe8J2QqyDwnZCo8J2QnyDwnZCt8J2QofCdkJ4g8J2QlvCdkJ7wnZCe8J2Q pDogQmxha2UgQ29ydW0gb2YgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9VTWljaEZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBVTWljaEZv b3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0 YWcvQjFHRm9vdGJhbGw/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPiNCMUdGb290YmFsbDwvYT4gfCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29CbHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29CbHVlPC9hPjxicj48YnI+8J+Xnu+4jyAgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1REck92SkVLSm4iPmh0dHBzOi8vdC5jby9URHJP dkpFS0puPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vYjFqNzAwYUl4dSI+ cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2IxajcwMGFJeHU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQmln IFRlbiBGb290YmFsbCAoQEIxR2Zvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0IxR2Zvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNDM3NDMxMDQ5Mzkx MzMzMzg5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAxMywgMjAy MTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0 Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Michigan freshman quarterback J.J. McCarthy signed an endorsement deal with DIRECTV.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGVyZeKAmXMgbm90aGluZyBsaWtlIHN0cmVhbWluZyBldmVyeSBs aXZlIGdhbWUsIGV2ZXJ5IFN1bmRheSBhZnRlcm5vb24gd2l0aCA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3QuY28vNGtWWk1kVlFscCI+aHR0cHM6Ly90LmNvLzRrVlpN ZFZRbHA8L2E+LiBJ4oCZbSB0ZWFtaW5nIHVwIHdpdGggPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ESVJFQ1RWP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBESVJFQ1RWPC9hPiB0byBnaXZlIGNvbGxlZ2Ugc3R1ZGVudHMgYW4gZXZl biBjcmF6aWVyIGRlYWwgdGhpcyBzZWFzb24uIFVzZSB0aGUgbGluayBhYm92 ZSBhbmQgcHJvbW8gY29kZSDigJxZT0tF4oCdIGZvciBhbiBleHRyYSAxMCUg b2ZmISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vZ051QVJ1VzlHOSI+cGljLnR3 aXR0ZXIuY29tL2dOdUFSdVc5Rzk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSi5KLiBNY0Nh cnRoeSAoQGpqbWNjYXJ0aHkwOSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9qam1jY2FydGh5MDkvc3RhdHVzLzE0Mzc1NzAyMTA3MTA2MzA0MDQ/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDE0LCAyMDIxPC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Former Michigan signal-caller Tom Brady released a mini trailer for his documentary series, 'Man In The Arena,' which will be released in November on ESPN+.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Db21pbmcgdGhpcyBOb3ZlbWJlciB0byA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0VTUE5QbHVzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBF U1BOUGx1czwvYT7igKYgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9o YXNodGFnL01hbkluVGhlQXJlbmE/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPiNNYW5JblRoZUFyZW5hPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3QuY28vdUVWTVFweENLTSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3VFVk1RcHhDS008 L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVG9tIEJyYWR5IChAVG9tQnJhZHkpIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVG9tQnJhZHkvc3RhdHVzLzE0Mzc1NzQ1 NzY0Nzc4MTg4ODI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDE0 LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Michigan basketball extended an offer to 2023 four-star small forward Matas Buzelis.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NaWNoaWdhbiBiYXNrZXRiYWxsIGV4dGVuZHMgYW4gb2ZmZXIgdG8g MjAyMyBmb3VyLXN0YXIgd2luZyBNYXRhcyBCdXplbGlzLiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29CbHVlP3NyYz1oYXNoJmFt cDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29CbHVlPC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3QuY28vV21OUUdOODJMZCI+aHR0cHM6Ly90LmNvL1dtTlFHTjgy TGQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ2xheXRvbiBTYXlmaWUgKEBDU2F5ZjIzKSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NTYXlmMjMvc3RhdHVzLzE0 Mzc1NzI5NjY5Mzg3Nzk2NTY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVt YmVyIDE0LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Michigan head basketball coach Juwan Howard was seen supporting U-M's women's golf team over the weekend.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBydW5uaW5nIGludG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9KdXdhbkhvd2FyZD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASnV3 YW5Ib3dhcmQ8L2E+IGF0IGJyZWFrZmFzdCBvbiBTdW5kYXksIGhlIHNhaWQg aGUgd291bGQgd2FsayBhY3Jvc3MgdGhlIHN0cmVldCAmYW1wOyBjb21lIHRv IHN1cHBvcnQgdXMhPGJyPjxicj5XZWxsISBOZXZlciBsZXQgaXQgYmUgc2Fp ZCBoZSBpc24mIzM5O3QgYSBtYW4gb2YgaGlzIHdvcmQhPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvQmx1ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7 cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvQmx1ZTwvYT4g44C977iP4puzIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby82MlBEODhuSnJKIj5waWMudHdpdHRlci5j b20vNjJQRDg4bkpySjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNaWNoaWdhbiBXb21lbiYj Mzk7cyBHb2xmIChAVU1pY2hXR29sZikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9VTWljaFdHb2xmL3N0YXR1cy8xNDM3NDI3Nzg5MTMzNzU0Mzcw P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAxMywgMjAyMTwvYT48 L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48 L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Quote Of The Day

"There are so many different aspects to this defense. Everybody can make plays in different ways. It’s really exciting to watch. When they have high level players, it can get 10 times better. I think my class can help with that in the secondary and along the defensive line.” — Five-star Michigan DB commit Will Johnson on U-M's defensive scheme

Get On The List! Click this image to sign up for breaking Michigan news delivered straight to your inbox!

Headlines Of The Day