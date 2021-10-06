Newsstand: Mark Schlissel Will End Service As U-M President In June 2023

Tweets Of The Day
University of Michigan president
Mark Schlissel announced he will end his service as president in June 2023.
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Michigan football posted its recap video from the Wisconsin game, with behind-the-scenes footage and highlights.
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A quick anecdote on former Wolverine
Chaundee Brown during the Los Angeles Lakers' exhibition game.
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2022 four-star
Jett Howard, the son of Michigan head basketball coach Juwan Howard, will make his college decision Oct. 13.
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Quote Of The Day
"Don’t become complacent and go out there and get better each practice, each game, each week for that main goal of beating Ohio State. That’s the main thing we are striving for and hopefully, we are able to get better each week and we’ll be able to beat them. That’s our main goal.”
— Michigan tight end Erick All on the team's mentality
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Headlines Of The Day
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