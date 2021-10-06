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Newsstand: Mark Schlissel Will End Service As U-M President In June 2023

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

University of Michigan president Mark Schlissel announced he will end his service as president in June 2023.

Michigan football posted its recap video from the Wisconsin game, with behind-the-scenes footage and highlights.

A quick anecdote on former Wolverine Chaundee Brown during the Los Angeles Lakers' exhibition game.

2022 four-star Jett Howard, the son of Michigan head basketball coach Juwan Howard, will make his college decision Oct. 13.

Quote Of The Day

"Don’t become complacent and go out there and get better each practice, each game, each week for that main goal of beating Ohio State. That’s the main thing we are striving for and hopefully, we are able to get better each week and we’ll be able to beat them. That’s our main goal.”
— Michigan tight end Erick All on the team's mentality
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Headlines Of The Day

• Anthony Broome, The Wolverine: Erick All Shares Thoughts On Cade McNamara, Team Message After Wisconsin

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Wolverine TV: Michigan Football Players Talk Nebraska, More

• Chris Balas, The Wolverine: Four-Star Gregg Glenn Commits To Michigan Basketball

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Nebraska's Scott Frost On 'Opportunity To Test Ourselves' Against Michigan

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Football Film Analysis: On Second Glance, Wisconsin

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