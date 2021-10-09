 TheWolverine - Newsstand: Michigan Athletics Enjoys Big Friday Night
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Newsstand: Michigan Athletics Enjoys Big Friday Night

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Michigan volleyball notched an upset win over No. 8 Minnesota at Crisler Center Friday night.

Michigan hockey also came out on top, beating Lake Superior State, 6-1.

Michigan field hockey scored a game-winning goal to take down Northwestern, 2-1.

Michigan football made its arrival to Lincoln, Neb., around 6 p.m. ET Friday evening.

Quote Of The Day

"They are in there every single day. 7 a.m., they’re in there. That’s just something you can appreciate with their work ethic and their willingness to learn. A lot of people that come in as freshmen, mess up and put their heads down right away. They’re willing to learn, they’re positive and they take the advice well."
— Michigan fifth-year senior guard Eli Brooks on the team's freshmen
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Headlines Of The Day

• Chris Balas and Clayton Sayfie, The Wolverine: INSIDE THE FORT (ITF): Michigan-Nebraska Intel, NIL, Hoops Recruiting, More

• Chris Balas, The Wolverine: Staff Predictions: Michigan Wolverines Football at Nebraska

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Tale Of The Tape: Sizing Up Michigan And Nebraska

• Anthony Broome, The Wolverine: Under The Lights: Previewing The Weekend's Games For Michigan Commits

• EJ Holland, The Wolverine: ITB Extra: New FutureCast Pick In For Michigan To Land Safety Damani Dent

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