Newsstand: Michigan Athletics Enjoys Big Friday Night

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Michigan volleyball notched an upset win over No. 8 Minnesota at Crisler Center Friday night.
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Michigan hockey also came out on top, beating Lake Superior State, 6-1.
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Michigan field hockey scored a game-winning goal to take down Northwestern, 2-1.
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Michigan football made its arrival to Lincoln, Neb., around 6 p.m. ET Friday evening.
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Quote Of The Day
"They are in there every single day. 7 a.m., they’re in there. That’s just something you can appreciate with their work ethic and their willingness to learn. A lot of people that come in as freshmen, mess up and put their heads down right away. They’re willing to learn, they’re positive and they take the advice well."
— Michigan fifth-year senior guard Eli Brooks on the team's freshmen
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