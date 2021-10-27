Newsstand: Michigan Basketball Practice Intel From Jon Rothstein

Tweets Of The Day
CBS Sports college basketball analyst
Jon Rothstein observed Michigan basketball's Tuesday practice, and had several positive things to say about what he saw.
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Michigan field hockey remains ranked at No. 2 in the country ahead of its regular-season finale at No. 7 Penn State (Friday).
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Quote Of The Day
"If you're a player at Michigan, you have to beat State. It’s a requirement every year. If you don’t, the season’s not quite complete. Obviously, this game is always big on our calendar, and we’re always prioritizing them every single year."
— Michigan DE Aidan Hutchinson on MSU rivalry
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