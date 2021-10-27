 TheWolverine - Newsstand: Michigan Basketball Practice Intel From Jon Rothstein
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Newsstand: Michigan Basketball Practice Intel From Jon Rothstein

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

CBS Sports college basketball analyst Jon Rothstein observed Michigan basketball's Tuesday practice, and had several positive things to say about what he saw.

Michigan field hockey remains ranked at No. 2 in the country ahead of its regular-season finale at No. 7 Penn State (Friday).

Quote Of The Day

"If you're a player at Michigan, you have to beat State. It’s a requirement every year. If you don’t, the season’s not quite complete. Obviously, this game is always big on our calendar, and we’re always prioritizing them every single year."
— Michigan DE Aidan Hutchinson on MSU rivalry
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Headlines Of The Day

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Michigan DE Aidan Hutchinson: Beating MSU 'Is A Requirement'

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• EJ Holland, The Wolverine: Blue Chips: Breaking Down Michigan TE Commit Colston Loveland

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Football News & Views: Why Is Harbaugh So High On Cade McNamara?

• Anthony Broome, The Wolverine: Commit Tracker: How Michigan Pledges Did Over The Weekend

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