 TheWolverine - Newsstand: Michigan Basketball's Latest 2023 Offer
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Newsstand: Michigan Basketball's Latest 2023 Offer

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Michigan basketball extended an offer to 2023 five-star wing Mackenzie Mgbako.

Michigan football continues to pump out creative content, this time revealing second-year freshman running back Blake Corum's pregame playlist.

The crew of the U.S.S. Gerald R. Ford made a stop by Schembechler Hall Friday.

No. 1-ranked Michigan field hockey notched a 6-1 rivalry win over Michigan State to improve to 7-0.

Quote Of The Day

“I think that shows that I have talent and that my dreams are coming true. It was amazing to hear from him. I’m really blessed.”
— Rivals250 WR Malik Elzy on Jim Harbaugh texting him
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Headlines Of The Day

• Chris Balas and Clayton Sayfie, The Wolverine: INSIDE THE FORT: Michigan Wolverines Football and Basketball Intel, 9-24

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Tale Of The Tape: Sizing Up Michigan And Rutgers

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Five Players To Watch: Michigan Football vs. Rutgers

• Chris Balas, The Wolverine: Staff Predictions: Michigan Wolverines Football vs. Rutgers

• EJ Holland, The Wolverine: Rivals250 WR Malik Elzy 'Loves' Michigan, Jim Harbaugh

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