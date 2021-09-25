Newsstand: Michigan Basketball's Latest 2023 Offer

Tweets Of The Day
Michigan basketball extended an offer to 2023 five-star wing Mackenzie Mgbako.
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Michigan football continues to pump out creative content, this time revealing second-year freshman running back Blake Corum's pregame playlist.
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The crew of the U.S.S. Gerald R. Ford made a stop by Schembechler Hall Friday.
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No. 1-ranked Michigan field hockey notched a 6-1 rivalry win over Michigan State to improve to 7-0.
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Quote Of The Day
“I think that shows that I have talent and that my dreams are coming true. It was amazing to hear from him. I’m really blessed.”
— Rivals250 WR Malik Elzy on Jim Harbaugh texting him
Headlines Of The Day
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